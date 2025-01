Die Schwimmhalle am Großen Teich in Altenburg ist nach einem Chlorgasaustritt wieder geöffnet. Nach Angaben des Betreibers war ein Ventil der verwendeten Chlorgasflache undicht.

Das hatte in der Nacht zum Dienstag dazu geführt, dass eine kleine Menge an Chlorgas austrat. Eine Gefahr für Menschen habe nicht bestanden. Inzwischen sind der betroffene Raum gelüftet und die Anlagen wieder in Betrieb genommen. Anschließend wurde das Hallenbad wieder geöffnet.