Zwei Männer mit Wohnsitz im Altenburger Land in Ostthüringen sollen mit Coronatests in großem Stil betrogen haben. Wie die Staatsanwaltschaft Leipzig am Montag mitteilte, sollen die beiden 32 und 37 Jahre alten Männer während der Corona-Pandemie in Thüringen und Sachsen mehrere Testzentren betrieben haben. Dabei sollen sie erhebliche Summen bei der Kassenärztlichen Vereinigung falsch abgerechnet haben.