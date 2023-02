Weil ein Mann im Altenburger Land nach einer Faschingsveranstaltung seinen Spielzeugrevolver nicht mehr finden konnte, gab es in der Nacht zu Sonntag einen Einsatz der Polizei.

Weil ein als Cowboy verkleideter Mann zu Hause offenbar keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte, gab es einen Polizeieinsatz in Kriebitzsch nahe Rositz. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa

Gegen 3:40 Uhr wurden die Beamten nach Angaben der Polizei zu dem Einsatz in Kriebitzsch alarmiert. Die Beamten trafen an der Wohnadresse dann auf einen betrunkenen Mann in einem Cowboy-Kostüm. Er erklärte, dass er offenbar bei einer Faschingsveranstaltung seinen Spielzeugrevolver vergessen und daher die Polizei angerufen habe. Die Beamten beruhigten daraufhin den Mann und konnten den Einsatz beenden.