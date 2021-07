Die Polizei rechnet am Samstag nicht mit gewalttätigen Auseinandersetzungen, will aber beim CSD vor Ort sein, wenn sich am Mittag der Demonstrationszug vom Bahnhof in Richtung Innenstadt in Bewegung setzt. Dort soll am Nachmittag ein buntes Programm stattfinden - mit Poetry Slam, Livemusik und verschiedenen Podiumsdiskussionen. Das Theater Altenburg will ab 13:00 Uhr Stücke aus seinem aktuellen Musical "Hedwig and the Angry Inch" zeigen.