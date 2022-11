In Altenburg werden laut Polizei gehäuft Katalysatoren gestohlen. Unbekannte haben am Wochenende in Altenburg-Nord einen Audi heimgesucht, teilte die Polizei mit. Ende Oktober waren unter anderem Katalysatoren-Diebstähle am Sperlingsberg und in der Uhlandstraße bekannt geworden. Dabei waren jeweils Opel-Modelle beschädigt worden.