Der Film handelt von dem russischen Starpianisten Youri Egorov und einer ungewöhnlichen Freundschaft.

Es wird unter anderem in Altenburg und Gera gedreht.

Der Film soll frühestens nächstes Jahr in die Kinos kommen.

Es sind 22 Grad in der Altenburger Innenstadt, der Platz vor der historischen Notenbank mit ihrer bröckelnden Fassade liegt in praller Sonne. Und trotzdem warten am Rand Menschen mit dicken Mänteln und Fellmützen. Frauen tragen dunkle Jacken und Winterröcke. Das Straßenschild ist oll und kyrillisch. "Ready and action" dröhnt es sonor. Auf Kommando queren die Leute den Platz. Alte Schiguli und Wolga rattern übers Kopfsteinpflaster.

Regisseur Sander Burger blickt konzentriert auf den Monitor. Der Niederländer hat das Drehbuch geschrieben für "Youri", den Spielfilm, der hier soeben gedreht wird. Bildrechte: MDR/Kathrin Welzel

Eine ungewöhnliche Freundschaft

Es geht um eine Romanverfilmung. Sander Burger hat das Buch kurz nach seinem Erscheinen gelesen. Und es hatte ihn gepackt. Es war so emotional, am Ende musste er weinen wie nie zuvor, so der Regisseur in einer Drehpause. 2009 war das. In dem Jahr schrieb er das Drehbuch für den Film über eine ungewöhnliche Freundschaft.

Bildrechte: MDR/Kathrin Welzel

Auf der einen Seite der russische Starpianist Youri Egorov. Der studierte im Moskauer Konservatorium, flüchtete während eines Musik-Wettbewerbs in den Westen. Politisches Asyl erhielt Youri - so übrigens auch der Arbeitstitel des Films - in den Niederlanden. In Amsterdam lernte er nicht nur seinen späteren Lebensgefährten kennen, sondern auch den Journalisten Jan Brokken. Und um die beiden dreht sich der Film - um den stillen Jan und den extrovertierten Pianisten.

Sander Burger stellt die Freundschaft in den Mittelpunkt, das, wie er sagt, universelle Gefühl, das so nah ist an der Liebe, aber eben ohne alles Sexuelle auskommt. Und er schaut auf die Dramatik im Leben des begnadeten Pianisten. Youri Egorov muss aus seiner Heimat fliehen, weil er homosexuell ist. In der Freiheit findet er den Tod, denn in Amsterdam infiziert er sich mit Aids und stirbt mit gerade mal 33 Jahren. Bildrechte: MDR/Kathrin Welzel

Mehrere Drehorte in Mitteldeutschland

Gedreht wird für den 90-minütigen Kinofilm fast gleichwertig in Amsterdam und Mitteldeutschland. Halle, Gera und Altenburg sind die hiesigen Drehorte. Location Scouts haben sie ausfindig gemacht, denn für Sander Burger waren alle drei Städte neu. Er war überrascht, als er sie zum ersten Mal sah. Er kannte Deutschland nicht so gut.