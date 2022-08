Im Altenburger Land ist offenbar ein Fall von Schleuser-Kriminalität aufgeflogen. Laut Polizei wurden in einem verplombten Lkw, der auf einem Firmengelände im Kreisgebiet stand, zehn vermutlich eingeschleuste Menschen entdeckt.

Wie es am Freitag hieß, haben die Beamten die Männer aus Indien, dem Libanon und aus Afghanistan bereits am Donnerstag aus dem Lastwagen befreit. Manche von ihnen seien dehydriert gewesen. Nach medizinischer Betreuung wurden sie in die Erstaufnahme-Einrichtung nach Suhl gebracht.