Das gilt es in den kommenden drei Jahren herauszufinden. Bis zum Frühjahr soll zunächst der Ist-Stand aufgenommen werden. Das passiert an mehreren Terminen innerhalb der fünf Arbeitsgruppen. Mit dabei sind Schulleiter, Vertreter mittelständischer Unternehmen in Schmölln und Beschäftigte aus bestimmen Fachbereichen des Altenburger Landratsamts. Die Stadt hofft allerdings auch darauf, dass sich engagierte Bürger finden, die ihre Wünsche und Bedürfnisse für das Leben in Schmölln mit einbringen. Die Menschen werden gebraucht, macht Susan Biereigel deutlich. Denn es gehe innerhalb der fünf "Arbeitspakte" um ganz praktische Fragen, die das Leben in Schmölln nachhaltig betreffen.