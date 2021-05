Die Elektro-Lkw fahren als Müllauto in Wien oder als Transporter in den Niederlanden. Flott sind sie unterwegs, auch wenn die Leistung bei 80 Stundenkilometer abgeriegelt ist. Die Elektro-Motoren haben eine Leistung von 400 KW, was rund 544 PS entspricht. Rund 150 Kilometer kommt ein voll beladener 40-Tonner mit einer Stromladung.