Rund 20 Pferdewagen sind seit Freitagvormittag auf dem Weg durch Thüringen. Die erste Etappe des Friedenstrecks führt von Altenburg nach Schmölln. Die Teilnehmer sind mit ihren Pferden, Wagen und Kutschen aus ganz Deutschland angereist.

Große Friedensfahrt nach Israel geplant

Auf einem Pferdewagen wird die sogenannte Friedensglocke mitgeführt. Um sie zu gießen, hatten die Pferdefreunde auf ihren Touren Kriegsschrott gesammelt. Dabei kamen zum Beispiel leere Patronenhülsen, Orden und Messer zusammen. Der gesammelte Kriegsschrott wurde geschmolzen und dann zu einer Glocke gegossen. Am 24. Dezember 2025 soll diese auf einem Pferdewagen in Jerusalem in Israel einrollen - so die große Vision des Vereins Friedensglocken e.V.

Die Tour von Thüringen nach Nordrhein-Westfalen ist ein weiterer Probelauf für die große Tour in vier Jahren. Pfarrer Helmut Kautz sagte MDR THÜRINGEN, die Glocke werde in allen durchfahrenen Orten geläutet, um den Menschen den Frieden zu bringen. In Thüringen wollen die Pferdefreunde auch das Befahren der Berge trainieren.

Pfarrer Helmut Kautz neben der Friedensglocke. Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt

Pferdewagen ziehen durch Thüringen

Täglich legt der Treck etwa 25 Kilometer zurück; dann kommen die Pferde auf die Koppel. Manche der Friedenstreck-Teilnehmer wohnen während der ganzen Tour auf ihren kleinen Planwagen. Am Freitagabend macht der Treck auf dem Pfefferberg in Schmölln Station; am Samstag geht es weiter nach Gera. Weitere Stationen sind unter anderem Gera und Apolda, wo ein Besuch des Glockenmuseums geplant ist. Neugierige und gastfreundliche Thüringer sind bei den Raststationen willkommen, sagt Pfarrer Helmut Kauz vom Verein. Bis 16. August sind die Pferdewagen durch Thüringen unterwegs.

Für Elsbeth und Jürgen aus der Nähe von Grimma ist der Treck wichtig, um zu zeigen: Jeder kann seine Religion leben. Ganz friedlich nebeneinander, ohne Kriege. Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt

Der Friedensglocke e.V. ist aus den "Titanen on Tour 2018" hervorgegangen. Sie hatten auf einem Treck durch sechs europäische Länder über 2.208 Kilometer eine Friedensglocke nach Weliki Nowgorod (Russland) gebracht und auf dem Weg dahin mehr als 80 kleine Friedensglocken verteilt.