Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt

Landratsamt dicht Internationaler Kinofilm wird in Altenburg und Gera gedreht

Hauptinhalt

15. April 2025, 19:25 Uhr

Ein international hergestellter Kinofilm wird in Altenburg und in Gera gedreht. Thema ist das Leben eines russischen Starpianisten. Das Landratsamt in Altenburg schließt daher am Mittwoch für Besucher.