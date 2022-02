Insgesamt 650 Millionen Euro investiert die Bahn über ihre Tochter DB Netze in die Region. Vor allem in Gleise und Bahntechnik, aber auch in Brücken, Lärmschutzwände und einige Bahnhöfe. Der Bahnhof Gößnitz soll statt des langen Doppelbahnsteiges zwei neue erhalten, barrierefrei und mit modernen Informationssystemen für die Fahrgäste. Ab 28. Februar gilt für zwei Wochen Schienenersatzverkehr. Dann bereiten Bauarbeiter das Bahnhofsgelände für die Arbeiten vor. Danach rollen die Züge eingleisig durch den Bahnhof.