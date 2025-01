Wenn sich Patrick Albrecht in seinem Bürgermeisterbüro etwas entspannen will, dann macht er das Radio an. Es läuft das Beste aus den Achtzigern und Neunzigern. Vielleicht passt das ganz gut zu einem hauptamtlichen Bürgermeister, der zwar Deutschlands jüngster ist, von dem aber keine Revolution in der Amtsstube zu befürchten ist.