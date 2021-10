Unbekannte haben am Samstagnachmittag am ehemaligen Bahnhof in Meuselwitz im Altenburger Land Bahnschwellen angezündet. Wie die Polizei informierte, waren die alten Schwellen dort gelagert worden. Anwohner sahen den Rauch und alarmierten die Feuerwehr.

Anwohner sahen den Rauch der brennenden Eisenbahnschwellen und alarmierten die Feuerwehr. (Symbolbild) Bildrechte: imago/Deutzmann