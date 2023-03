Nach einem Brand ist in einem Reihenhaus in Altenburg ein Leichnam entdeckt worden. Wie die Landeseinsatzzentrale der Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte, steht die Identität der oder des Toten noch nicht fest.

Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO/Panama Pictures