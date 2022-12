Ein Umzug innerhalb Leipzigs wäre für die Familie zu teuer gewesen. Da Dähne beruflich ohnehin schon viel Kontakt nach Altenburg hatte, war eine Alternative schnell gefunden. 2014 ziehen sie dorthin um, was Dähne bis heute nicht bereut: "Altenburg hat alles, was man braucht. Neben Theater , Kino, Vereinen gibt es hier auch etliche Gymnasien und Grundschulen , sodass man wirklich auch willkommen ist als Familie."

Seit 2017 sind jährlich bis zu 80 Menschen von Leipzig nach Altenburg gezogen. Dass es bisher nicht mehr Menschen sind, liegt laut OB Neumann daran, dass es im näheren Leipziger Umfeld noch genügend Raum gibt. Außerdem stehen in Altenburg zwar 6.000 Wohnungen leer, sodass das Angebot theoretisch sehr groß sei. Praktisch kämen aber nur 800 Wohnungen in Betracht, in die sofort eingezogen werden könnte. Der Rest muss saniert werden , wie Neumann ausführt: "Die stehen seit fast 30 Jahren leer. Da reicht es auch nicht, einfach drin zu malern. Nein, es müssen die Dächer gemacht werden, es müssen Dämmungen eingebaut und Küchen und Bäder installiert werden."

Wohnraum gibt es in Altenburg reichlich - er muss nur in Schuss gebracht werden.

Wohnraum gibt es in Altenburg reichlich - er muss nur in Schuss gebracht werden.

Wohnraum gibt es in Altenburg reichlich - er muss nur in Schuss gebracht werden. Bildrechte: MDR Fernsehen

Neumann will die Stadt deshalb in Leipzig bekannter machen, um einerseits als Wohnort, andererseits aber auch als Ausflugsziel mehr von der Nähe zu Leipzig zu profitieren. Mit der Leipziger Stadtverwaltung sei man hierfür zwar nicht in Gesprächen, aber zum Beispiel mit Leipziger Tourismusverbänden. Auch mit Investoren aus Leipzig wie Patrik Fahrenkamp von der Stadtbau AG sei man in Kontakt. Mit ihm versuche man zum Beispiel eine private Hochschule in die Stadt zu holen, was Altenburg auch für junge Leipziger attraktiver machen würde. Neumann: "Wenn das tatsächlich verwirklicht werden sollte, dann wäre das ein Sechser im Lotto."