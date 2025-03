Im Altenburger Land hat ein Glückspilz beim Lotto am Samstag rund 15,3 Millionen Euro gewonnen. Das teilte Lotto Thüringen am Montag mit. Mit den Gewinnzahlen 18, 25, 31, 39, 46, 47 und der Superzahl 6 hat der oder die Glückliche gemeinsam mit einem Spielteilnehmer aus Hessen den Jackpot von insgesamt 30 Millionen Euro geknackt. Dies ist demnach der zweithöchste Gewinn in der Geschichte der Thüringer Staatslotterie. Zusätzlich zu den genau 15.336.286,40 Euro hat der gleiche Spielauftrag noch einen Kleingewinn in Höhe von sechs Euro erzielt.