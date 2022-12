In Meuselwitz im Altenburger Land ist am Wochenende ein Mann mit einem Weihnachtsbaum an der Anhängerkupplung durch den Ort gefahren. Die Polizei wurde darauf aufmerksam und kontrollierte das Auto und dessen Fahrer.

Dem Weihnachtsbaum tat der Ausflug auch nicht sonderlich gut. (Symbolbild) Bildrechte: dpa