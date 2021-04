Seit Jahren zählen die Behörden in Deutschland weniger Todesopfer rechter Gewalt als Nichtregierungsorganisationen. In Thüringen hat die Opferberatung Ezra seit 1990 neun rechtsmotivierte Tötungsdelikte erfasst - der mutmaßliche Altenburger Mord ist darin noch nicht enthalten. Die Polizeistatistik zählt für Thüringen einen Fall. Die Landesregierung hatte 2018 eine wissenschaftliche Überprüfung weiterer Fälle beschlossen. Ergebnisse stehen bisher aus. Wird ein rechtes Tatmotiv im Prozess anerkannt, kann sich das strafverschärfend auswirken.

Eigentlich hätten Behörden, Opferverbände und andere Nichtregierungsorganisationen mittlerweile gleiche Grundlagen, nach denen entschieden werde, ob ein rechtes Tatmotiv vorliege, sagte Franz Zobel von der Opferberatung Ezra. In den Behörden gebe es darüber noch viel Unwissenheit, was rassistisch, rechts oder zum Beispiel LGBTIQ-feindlich sei, so Zobel. "Dazu muss man verstehen: Was sind eigentlich rechte Narrative? Also die Zuschreibung von Prostitution oder Pädophilie gegenüber homosexuellen Menschen, dass das da im Hintergrund steht."