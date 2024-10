Die alte Mühle in Ponitz im Altenburger Land wird notabgerissen, nachdem das Dach eingestürzt ist. Daraufhin war Bürgermeister Marcel Greunke (CDU) vom Gemeinderat mit dem Notabriss beauftragt worden, wie er MDR THÜRINGEN sagte. Die Gemeinde muss den Notabriss aus Eigenmitteln bestreiten, was rund 75.000 Euro kosten wird, so der Bürgermeister.