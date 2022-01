Zwischen Glücksgefühl und Widerspruch Streit um Altenburger Museumsumbau

In Altenburg gibt es Zoff um den Umbau des Lindenau-Museums. Vor allem an den Entwürfen für das zukünftige Äußere des Gebäudes scheiden sich die Geister. Das Stadtforum wünscht sich ein Kolloquium, um Erfahrungen von Fachleuten einfließen zu lassen. Bund und Land investieren knapp 50 Millionen Euro in den Umbau.