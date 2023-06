Am Unvereinbarkeitsbeschluss mit der AfD will Neumann festhalten. Die Partei sei antidemokratischer und schließe sich deshalb als Partner der CDU aus. Darin, eine Regierungsbeteiligung der AfD zu verhindern, sieht Neumann eine demokratische Aufgabe aller Parteien.

Thüringens CDU-Landtagsfraktionschef Mario Voigt schloss in einem Interview am Samstag im "Deutschlandfunk" eine Koalition der CDU mit der Linken wie in der Vergangenheit schon aus. "In der DNA der CDU ist ganz klar, dass wir ein anderes Gesellschaftsbild haben als die Linken."