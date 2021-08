Auf einer Pferdekoppel in Zschechwitz bei Altenburg hat ein Unbekannter ein Pferd mit einem spitzen Gegenstand verletzt. Laut Polizei war dies bereits der sechste derartige Angriff. Wie in den vergangenen Fällen habe die Stute Stich- und Schnittverletzungen davongetragen, teilte die Polizei am Montag mit.