Erneut wurde in Altenburg ein Pizzabote ausgeraubt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ging der Notruf am Freitagabend kurz vor 22 Uhr ein. Der Mann wollte demnach eine Bestellung ausliefern, als er seinen Angaben zufolge unvermittelt Reizstoff ins Gesicht gesprüht bekam. Ihm sei dann die Geldbörse mit einem dreistelligen Betrag aus der Hosentasche gezogen worden.

Die Polizei hat nach einem Überfall auf einen Pizzaboten die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. Bildrechte: imago/Jochen Tack