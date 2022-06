Ein Hammer schwingender Mann hat am Sonntagabend einen größeren Polizeieinsatz in Schmölln (Altenburger Land) ausgelöst. Zeugen hatten die Beamten alarmiert, weil ein offenbar betrunkener und aggressiver Mann schreiend "mit Hammer oder Axt" über den Markt rannte. Mehrere Streifen rückten aus und konnten vor Ort einen 37-Jährigen stellen. Er hatte einen Hammer dabei, den die Beamten an sich nahmen. Verletzt wurde niemand.