Laut Polizei hatten sich am Sonnabend Nachmittag hunderte Zweiradfreunde in Neukirchen bei Borna südlich von Leipzig getroffen. Einige Fahrer wurden bereits dort von der sächsischen Polizei kontrolliert. Andere machten sich auf den Weg in Richtung Thüringen. Nahe des Flugplatzes am Leinawald im Altenburger Land machte der Tross nach Angaben der Thüringer Polizei Station. Bei der Weiterfahrt in Richtung Altenburg hätten Teilnehmer Straßen blockiert. Der Verkehr sei erheblich behindert worden.