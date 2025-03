Altenburger Land Spatenstich für neuen Solarpark in Posterstein

12. März 2025, 02:35 Uhr

In Posterstein im Altenburger Land entsteht einer der größten Solarparks in Thüringen. Er soll noch in diesem Jahr ans Netz gehen und Strom für Tausende Haushalte produzieren. Die Gemeinde nimmt dadurch deutlich mehr Geld ein als bisher.