Die Häuser trafen jeweils eine Auswahl von Exponaten, die untersucht werden sollten. Sie legten Akten, Karteikarten oder Bestandsbücher bereit und richteten einen Arbeitsplatz für die Provenienzforscherin Hannah Romstedt ein. Sie hatte dann zehn Tage pro Museum Zeit. Zunächst schaute sie sich gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - nach ersten Rundgängen durch jeweils die ganze Ausstellung - die ausgewählten Gegenstände an sich an. Vielleicht hatte sie ja schon Vergleichbares gesehen und bewertet. Ein Teil der Exponate musste auch noch aus den Depots geholt werden. Romstedt las Etiketten und Aufschriften, schaute in die Bestandsbücher der Museen. Schließlich konnte sich auch ein Blick in die Stadtarchive lohnen.

Mit teils erstaunlichen Ergebnissen: Im Deutschen Spielzeugmuseum Sonneberg hatten Ausstellungsstücke Aufschriften mit japanischen und chinesischen Zeichen, die in der Kürze der Zeit nicht gleich übersetzt werden konnten. Hier wird es also noch weitere Untersuchungen geben müssen. Außerdem stellte sich heraus, dass eine in der Dauerausstellung als Urform einer Puppe deklarierte Figur eigentlich ein Fruchtbarkeitssymbol ist, eine Ambo-Puppe.

Sie stammt von den Ovambo aus Namibia. Wie sie ins Museum nach Sonneberg gekommen war, konnte beim Erstcheck noch nicht geklärt werden. Weil die Figur falsch eingeordnet war, wurde sich aber aus der Vitrine genommen. Das Museum überlegt nun, wie sie künftig im richtigen Zusammenhang ausgestellt werden kann.

