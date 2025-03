Die Geschichte "Boris, Babette und lauter Skelette" gab es bisher nur als Comic. In Gera schafft sie es zum ersten Mal auf ins Theater. Und so toben Boris und seine Freunde als flache Handpuppen durch eine Regalartige Bühne. Natürlich spielt auch Emma Teichert neben der dreidimensionalen Babette solche gezeichneten Puppenköpfe. Sie leiht ihnen - wie ihre beiden Schauspielkollegen auch - mal die Finger, mal den Arm, damit sie zu "richtigen Figuren" wachsen.

Für Emma Teichert geht es bei ihrem ersten Stück am Theater Altenburg-Gera auch um die Ensemblearbeit. Denn die wird bewertet: Mit der Inszenierung muss sie ihr Ensemble-Diplom ablegen, also nachweisen, dass sie in einer Theatergruppe agieren kann. Gemeinsam mit Mitkommilitone Christopher Breust und dem gestandenen Puppenspieler Tobias Weishaupt hat sie da "bisher ein sehr gutes Gefühl", sagt sie verschmitzt. "Klar kommt es noch darauf an, wie die Dozenten das sehen. Aber ich fühle mich auf jeden Fall wohl."