An der Teichpromenade gleich neben dem Inselzoo konnten die Altenburger am Montag ein ungewöhnliches Schauspiel bestaunen. Ein Quad dort, wo sonst nur Radfahrer und Fußgänger unterwegs sind. Und nicht irgendein Quad: auf dem Dach Kameras und verschiedene andere elektronische Geräte.

Seit Mitte Juli war deshalb ein großer oranger Transporter in Altenburg unterwegs. Acht Kameras auf dem Dach sorgen für Rundumsicht, mehrere Scanner erfassen auch Straßenunebenheiten und Schlaglöcher. Die Daten laufen hinten im Fahrzeug zusammen. Dort steht Hightech pur, neben mehreren Computern ist auch ein Arbeitsplatz für den Techniker. Markus Löffler kennt das System wie seine Westentasche. Am Computer kann er die erfassten Daten kontrollieren, speichern und an das Büro in Erfurt übertragen. Das geht übrigens auch vom Fahrersitz aus.