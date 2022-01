Hat hier also ein Vogelfreund richtig viel für Lerche & Co. tun wollen und einige Felder bei Heukewalde und Thonhausen mit Dutzenden Lerchenfenster versehen? Unwahrscheinlich, sagen die Naturschutzexperten, zumal die Platzierung der Fenster eher kontraproduktiv ist. Teilweise liegen sie direkt an der Straße, mindestens aber am Feldrand. Und auch an den Fahrspuren der Landwirtschaftsmaschinen haben die Lerchenfenster nichts zu suchen, das wäre wie eine Einladung zum Frühstück für Fressfeinde.