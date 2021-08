In einer zarten lila Blüte versteckt sich ein orangefarbener Schatz: Safran. Drei kleine Fäden, die Würze, Heilung und Farbe versprechen. Seit fünf Jahren wird in Altenburg geforscht, ob der Safran hier wieder heimisch werden kann. Und soviel ist inzwischen klar: er kann.

Die Blüten und auch die selbst kultivierten Knollen sind von bester Qualität. Der Altenburger Boden ist einfach perfekt, sagt Frank Spieth von der Werte- und Wege GmbH. Seit fünf Jahren forscht er mit Andrea Wagner und einem Team begeisterter Helfer, ob und wie Safran in Altenburg wieder heimisch werden kann. Denn schon im Mittelalter war Altenburg die Safran-Hochburg. Pfundweise wurde das exotische Gewürz in der kurfürstlichen Küche verbraucht.

Noch heute ist Safran-Anbau reine Handarbeit. Die Knollen werden per Hand gelegt. Knapp drei Monate später blüht der Safran in schönstem Lila. Die Blüten werden am frühen Morgen per Hand gezupft. Dann öffnen sie sich und sehr schnell müssen die drei Fäden herausgezogen werden. Mühsam. 180 Blüten ergeben rund ein Gramm Safran. Das erklärt natürlich auch den hohen Preis.