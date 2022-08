Safran-Ernte ist aufwendig - Anwendung vielfältig

Eine goldene Erfolgsstory also, mit der man schnelles Geld verdienen kann? Nun ja. Die kleine Safranblüte muss geerntet werden. Am frühen Herbstmorgen, per Hand. In der Zimmerwärme öffnen sich die Blüten. Dann heißt es: schnell und vorsichtig sein. Die drei Stängel sind das Gold, das mühsam gezupft wird. Nach dem Zählen, Trocknen und Analysieren werden aus dem Safran etwa Bier, Honig, Baisers oder sogar Parfüms gezaubert.

Die "Wandel-Werte-Wege gGmbH" will den Safran wieder als Teil der regionalen Landwirtschaft rund um Altenburg etablieren. Einige Altenburger haben sich bereits Startersets besorgt und pflanzen selbst Safran an. Mittlerweile gibt es im Herbst in Altenburg auch Safran-Stadttouren.

Safran muss aufwändig von Hand geerntet werden. Bildrechte: MDR/Franziska Grewe

"Straße des Safrans" wiederbelebt - Knollen gehen nach Torgau

Nun soll die mittelalterliche Tradition des Safranhandels symbolisch wiederbelebt werden. Rund 1.000 Safranknollen gehen am Wochenende auf den Weg. Genauer gesagt gehen sie auf die "Straße des Safrans" - von Altenburg in Thüringen zur Landesgartenschau nach Torgau in Sachsen. Im Herbst werden sie dort lila Felder zaubern und den Besuchern zeigen, welche Schätze in unserer Region schlummern, die es unbedingt zu entdecken gilt.

Andrea Wagner Bildrechte: MDR/Mitteldeutscher Rundfunk