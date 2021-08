Das Thüringer Umweltministerium fördert ein Insektenschutzprojekt aus Altenburg mit mehr als 1,5 Millionen Euro. Wie ein Sprecher mitteilte, soll damit der gefährdete Skabiosen-Scheckenfalter geschützt werden. Das Projekt der Naturforschenden Gesellschaft Altenburg (NfGA) läuft bis Ende 2023. Umgesetzt wird es im Nationalpark Hainich, im Jonastal (Ilmkreis), am Kriegberg bei Gotha, auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Großlohra (Landkreis Nordhausen) und in der Klingser Aue in der Rhön.