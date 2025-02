Nach einer Attacke auf eine Flüchtlingsunterkunft in Schmölln (Altenburger Land) im Januar hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Wie die Polizei in Gera am Dienstag mitteilte, handelt es sich um zwei 18 und 20 Jahre alte Männer. Ihnen wird vorgeworfen, mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeworfen und das Gebäude mit fremdenfeindlichen Parolen beschmiert zu haben.