Mit dem Projekt "ExperimentierBar" will die Stadt Schmölln im Altenburger Land leer stehende Geschäfte auf dem Marktplatz wiederbeleben - nicht mit Einzelhandel, sondern mit bürgerschaftlichem Engagement. Gesucht sind kreative Lösungen gegen den Leerstand, getragen von den Schmöllnern selbst. Die Stadt will nur der "Anschieber" sein.

Das Projekt startete am Dienstag und der kleine Rathaussaal war gut gefüllt. Bürgermeister Sven Schrade (SPD), der seit fast zehn Jahren versucht, die Zivilgesellschaft zu aktivieren, ist begeistert: "Dass wir das Engagement jetzt so aktivieren konnten, damit habe ich nicht gerechnet. Ich hatte mit einer Handvoll Besuchern gerechnet. Am Ende waren das mehrere Händevoll. Das macht Mut.“