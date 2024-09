Eine Schulleitung am Hauptstandort und Unterricht vor Ort, so das Konzept. Schulleiter Martin Stark war damals schon skeptisch, dass das funktioniert. "Wir haben in Meuselwitz schon jetzt zu wenige Lehrer und sollen aber in Lucka bei Unterrichtsausfall aushelfen", sagte er damals. "Wie soll das gehen?"