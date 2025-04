Es sei eine schwerwiegende Entscheidung, die aber getroffen werden musste, sagte Sven Schrade aus der SPD-Kreistagsfraktion. So würden die Schülerzahlen in den Grundschulen in den nächsten fünf Jahren um etwa 21 Prozent zurückgehen. Susann Seifert von den Linken sagte, sie könne den Wunsch der Eltern in Ponitz verstehen, aber mit den vorhandenen Finanzen müsse man Schulen mit Perspektiven fördern. Auch Klaus-Peter Liefländer von "Die Regionalen" äußerte sich ähnlich. In Zeiten sinkender Schülerzahlen könne man nur dann gute Bildung sichern, wenn man sich auf weniger Standorte konzentriere. Die AfD lehnte den Schulnetzplan ab. Ihrer Meinung nach gehört Bildung in jedes Dorf.