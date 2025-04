Bildrechte: picture alliance/dpa | Marijan Murat

Altenburger Land Dorfschule Ponitz muss schließen

03. April 2025, 11:21 Uhr

Der Kreistag des Altenburger Landes hat entschieden, dass die Dorfschule in Ponitz geschlossen wird. Die Schüler werden an einer anderen Schule unterrichtet. Von der Entscheidung betroffen sind auch weitere Schulen, unter anderem in Meuselwitz. Auch im Unstrut-Hainich-Kreis gibt es Pläne, gleich drei Grundschulen zu schließen.