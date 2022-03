Auch das dürfte ein Grund für die schwindende Bedeutung des Russland-Geschäfts auch für Thüringen sein – Russland findet sich bei den Exporten aus dem Freistaat auf Platz 15 der wichtigsten Länder, die Ukraine steht jenseits von Platz 40. Ein Flächenbrand sei also unwahrscheinlich, aber ohnehin vorhandene Probleme mit den Lieferketten würden sich für viele Unternehmen noch verstärken.

So wie für den Altenburger Senf-Hersteller. Der hat inzwischen seine Kontakte vor Ort genutzt und zwei ortsansässige Agrar-Betriebe zur Zusammenarbeit gewonnen. "Geplant war, dass etwa 10 Tonnen Senfkörner produziert werden" erklärt Senf-Chefin Julia Jungbeck-Ucar. Ein rein regionales Produkt, vor allem für Hofläden, war das Ziel. "Aber seit sich das zugespitzt hat mit der Ukraine und Russland und wir sicher sein können, dass dort dieses Jahr wohl auch nichts angebaut wird, haben wir die Zusicherung bekommen, dass die uns noch mehr Senfkörner anbauen." Von bis zu 70 Tonnen ist die Rede.

Das könnte weit mehr als die Hälfte des Jahresbedarfs der Altenburger decken. Allein die Ankündigung in sozialen Netzwerken kam bei vielen Thüringern bereits sehr gut an. Aber ganz ohne Lieferungen von außerhalb dürfte es trotzdem nicht gehen – und gesät werden muss der Senf in der Region auch erst noch.