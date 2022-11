Die Tourismus GmbH Altenburg hat am Dienstag drei neue Auflagen des Skatspiels präsentiert. In Kooperation mit dem Karl-May-Museum in Radebeul entstand erstmals ein Karl-May-Skat mit deutschem Blatt, welches historische Fotos aus Mays Leben zeigt. Zudem gibt es Skatkarten mit Berliner Originalen und eine Wiederauflage eines Traditions-Skatspieles aus dem Jahr 1964. Alle drei Editionen sind in jeweils 1.000 Exemplaren in der ASS Altenburger Spielkartenfabrik gedruckt worden.