Vorausgegangen war, dass die Sparkasse im Altenburger Land vor vier Jahren rund 6.000 Prämiensparverträge aus den 90er- und den 2000er-Jahren gekündigt hatte. Durch die damals sehr niedrigen Zinsen hätten sie sich wirtschaftlich nicht mehr gelohnt, so die Bank. Weil die Verbraucherzentrale Thüringen das für unzulässig hielt, klagte sie.

Durch den neu ausgehandelten Vergleich haben die rund 400 beteiligten Kläger jetzt die Wahl. Sie können entweder ihre Sparverträge fortführen - dann müssen sie die Beiträge aus den vergangenen vier Jahren nachzahlen. Oder sie können sich andernfalls von der Sparkasse eine Abfindung auszahlen lassen. Sowohl die Sparkasse als auch die Verbraucherzentrale wollen die Betroffenen in den kommenden Tagen per Brief benachrichtigen.