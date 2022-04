Die ASS Altenburger Spielkartenfabrik baut eine neue Produktionshalle. Am Mittwochmittag ist dafür im Gewerbegebiet Altenburg-Nord der erste Spatenstich gesetzt worden. Mit dem Neubau am Traditionsstandort wolle die Firma wettbewerbsfähig bleiben und weiter wachsen, heißt es. Geplant ist eine moderne Fabrik mit Fotovoltaikanlage, E‑Ladestationen und Regenwassernutzung.

Für den Neubau der Spielkartenfabrik ist am Mittwoch symbolisch der erste Spatenstich gesetzt worden. In knapp einem Jahr soll der Betrieb starten. Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt

Bislang werden Spielkarten und Spiele in Altenburg an vier verschiedenen Standorten hergestellt. Nun soll die Produktion laut Unternehmen in einer Halle mit rund 17.500 Quadratmetern konzentriert werden. Die Verarbeitung von Papier zu Spielkarten sei sensibel. Deshalb werde die Produktionshalle nach höchsten technischen Standards errichtet, hieß es.