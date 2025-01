Unbekannte haben von einer Eingangstür der evangelischen Stadtkirche St. Bartolomäi in Altenburg die Türklinke in Form eines Löwenkopfes abgerissen und gestohlen. Wie die Landespolizeidirektion Gera am Dienstag mitteilte, wurde die beschädigte Tür von einer Kirchenmitarbeiterin am Montag entdeckt.