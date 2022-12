Genau. Das war kein geschützter "Wohlfühl-Besuch", der nur ein paar schöne Bilder erzeugen sollte. Der Bundespräsident ist in den Dialog gegangen. Und was gut war: Er hat sich angehört, was dort gesagt wurde, hat das aber auch nicht unwidersprochen so stehen lassen. Momentan gibt es den Trend Dialog zu führen und zu sagen: 'Ja, jeder hat ja das Recht auf seine Meinung und jeder hat auch ein Stück weit Recht.' Das ist aber nicht so! Und bei dem Format hat der Bundespräsident eben zugehört, aber auch klipp und klar gesagt, wenn er anderer Meinung war.