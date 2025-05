Bildrechte: VG Bild-Kunst, Bonn 2025

"Sterne über Paris" Ausstellung in Altenburg will Pariser Künstler Sergio Birga vorstellen

20. Mai 2025, 16:58 Uhr

"Sterne über Paris" lautet der Titel der neuen Ausstellung, die ab Dienstag im Prinzenpalais des Altenburger Schlosses zu sehen ist. Sie zeigt Werke des 2021 verstorbenen Malers und Grafikers Sergio Birga, der ursprünglich aus Florenz kam und in Paris lebte und wirkte. Bislang kennen den Künstler in Deutschland nur wenige. Die neue Ausstellung will das ändern. Sie fokussiert die Adaptionen deutscher Expressionisten, die Birga vor allem in den 60er- und 70er-Jahren geschaffen hat.