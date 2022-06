Zahlreiche Baustellen im Altenburger Land machen den Gewerbetreibenden zu schaffen. Deutlich wird das unter anderem an der Landesstraße L1362, einer wichtigen Verbindungsstraße von Gera oder Ronneburg nach Altenburg.

Bis Ende Oktober soll die Straße zwischen Sachsenroda im Landkreis Greiz und Hartha im Altenburger Land begradigt und erneuert werden. Dafür ist die Straße voll gesperrt. Betroffen davon sind neben der Käserei Altenburger Land samt Werksverkauf und einem Gasthof mit Imbiss in Lumpzig beispielsweise die Straußenfarm Burkhardt in Hartha und das Obstgut Geier in Lumpzig.

Bis zu 50 Prozent weniger Kunden

"Uns fehlt der Pendlerverkehr, wir haben bis zu 50 Prozent weniger Kunden", sagte Manja Köhler-Geier MDR THÜRINGEN mit Blick auf die gerade begonnene Süßkirschenernte. "Manche kämpfen sich über die Dörfer zu uns durch. Wir hatten aber auch schon Anrufe von treuen Kunden, die wieder umgekehrt sind." Auch Kunden aus dem nördlichen Altenburger Land oder Richtung Zeitz hätten es wegen diverser Straßenbauarbeiten nicht leicht.

Das Obstgut Geier im Lumpzig verkauft Süßkirschen auch an Pendler - doch die bleiben nun weg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Erst Corona und Homeoffice, dann hohe Spritpreise und nun die Sperrungen: Köhler-Geier ist froh, dass verschiedene regionale Läden den Weg zum Obstgut auf sich nehmen, um die Waren an die Kunden bringen. Die Preise versuche der Obsthof auch angesichts des steigenden Mindestlohns stabil zu halten. "Wir leben in einer wirtschaftlich schwächeren Region, es gibt Preisgrenzen", sagt die Landwirtin. Erstmals baut der Familienbetrieb in diesem Jahr Melonen an. Mit der Ernte wird in drei bis vier Wochen gerechnet.

Flaute im Hofladen der Straußenfarm

Auch den Straußenfarmern ein Dorf weiter in Hartha macht die Umleitung zu schaffen. Am Mittwochvormittag sei noch kein einziger Gast im Hofladen gewesen, erzählt Juniorchef Paul Burkhardt. "Das ist schon ein Brocken für Direktvermarkter. Es ist schade, dass neben der Landesstraße nicht einfach ein Feldweg befestigt und mit reduzierter Geschwindigkeit für Pkw freigegeben wurde", ärgert er sich. Der Hofladen der Straußenfarm in Hartha kämpft derzeit mit einer Flaute. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Mal schnell in den Supermarkt nach Pölzig oder zum Arzt, das sei gerade für Ältere "eine schwere Kost", meint der Junglandwirt. "Wenigstens funktioniert noch unser zweites Standbein, die Gastronomie." Burkhardt hofft, dass das auch so bleibt, wenn an diesem Freitag die Dinnershows in der Villa Strauß starten.

Neue Landstraße bis Ende Oktober

Angesichts der hohen Spritpreise würden sich viele Geraer oder Altenburger Pendler zweimal den offiziellen Umweg über die B7 und Wildenbörten überlegen, sind sich Manja Köhler-Geier und Paul Burkhardt einig. Von Gera aus sind das etwa zehn Kilometer mehr Strecke, wer Schleichpfade über die Dörfer wie Reichstädt nutzt, fährt immer noch etwa sieben Kilometer mehr.