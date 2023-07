Nach einem Tauchgang im Haselbacher See im Altenburger Land ist ein Mann gestorben. Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann nach dem Tauchen zunächst noch an die Oberfläche und zurück an Land gekommen. Dort kam jedoch jede Hilfe zu spät. Zu dem Umständen ermittelt die Kriminalpolizei.

Der Taucher starb an Land (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK