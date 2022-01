Im Revisionsprozess um eine tödliche Schlägerei in Altenburg hat das Landgericht Gera die Haftstrafe für den Angeklagten verkürzt. Der heute 59-Jährige wurde am Mittwoch zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt. Im Jahr 2020 war der Mann zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Wegen Verfahrensfehlern hatte der Bundesgerichtshof den Prozess an das Landgericht Gera zurückgewiesen. Zudem wird der Angeklagte nicht in eine Entziehungsanstalt eingewiesen, wie das Gericht im ersten Urteil angeordnet hatte.

Was unstrittig beim Urteil von 2020 ist und deshalb nicht neu verhandelt wurde, ist der Tathergang: Es geschah im April 2017. "In einem Trinkermilieu - im Neubaugebiet in Altenburg-Nord", wie die Vorsitzende Richterin am Mittwoch sagte.

Zechgelage mit furchtbarem Ausgang