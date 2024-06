Am Hainbergsee in Meuselwitz ist ein 19-Jähriger beim Baden tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der Nichtschwimmer am Samstagnachmittag ins Wasser gegangen und nicht mehr ans Ufer zurückgekehrt. Daraufhin waren Feuerwehren aus Meuselwitz und Lucka sowie die DLRG-Wasserrettung aus Thüringen und Sachsen-Anhalt ausgerückt.

Bildrechte: Freiwillige Feuerwehr Zeulenroda-Triebes